سائرون تتوعد "قوات ترامب" برلمانيا

الخليج 365/ بغداددعا تحالف سائرون، الاثنين، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى عقد جلسة طارئة لمناقشة مزاعم الرئيس الامريكي دونالد ترامب بابقاء القوات الامريكية في العراق، مطالبا بـ"طرد" جميع القوات الاجنبية من الاراضي العراقية .

وقال القيادي في التحالف علاء الربيعي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الوجود الاميركي بات يشكل قلقا ومصدر ازعاج لدى الشارع العراقي لاسيما بعد التحركات الاخيرة للقوات في بعض المناطق وزيارة ترامب غير الرسمية للبلد" .



واضاف أنه "على الكتل السياسية ترك الخلافات والمناكفات وتوحيد الصفوف لاقرار قانون يجدول انسحاب القوات الاجنبية من العراق وانهاء كافة الاتفاقيات السابقة التي ابرمب في الحكومات السابقة" .

وتابع الربيعي، ان "بقاء تلك القوات يشكل خطرا على العراق سياسيا وامنيا ويزيد من توتر المنطقة"، مؤكدا ان "العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات ولن تستخدم اراضيه منطلقا لضرب دول الجوار" .

وكان الرئيس الاميركي قال في مقابلة ان قواته ستنسحب من سورية صوب العراق لمراقبة ايران بحسب زعمه .

