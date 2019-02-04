المالكي وطالباني يؤكدان على تأسيس مرحلة جديدة مقوماتها الاستقرار السياسي والامني

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ونائب رئيس حكومة اقليم كردستان قباد طالباني، الاثنين، ضرورة تأسيس مرحلة جديدة مقوماتها الاستقرار السياسي والامني

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير "استقبل اليوم، نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قباد طالباني والوفد المرافق له"، مبين أن "اللقاء شهد بحث مجمل القضايا المطروحة على الساحة السياسية والأمنية، والحوارات الجارية في اقليم كردستان لتشكيل حكومة الاقليم".



وأوضح البيان أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي وضرورة إيجاد فهم مشترك يجمع القوى السياسية من اجل التاسيس لمرحلة جديدة تكون من مقوماتها الاستقرار السياسي والامني".