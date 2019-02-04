المجلس الاعلى يصف توجهات ترامب بـ"العدوانية" ويدعو لرد سريع وحازم لوقف الانتهاكات

الخليج 365/ بغدادأعلن المجلس الاعلى الاسلامي، الاثنين، عن رفضه استمرار وتعزیز التواجد العسكري في العراق، واصفا توجهات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بهذا الشأن بـ"العدوانية"

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "في تصریحات جدیدة تعكس توجھات الرئيس الاميركي دونالد ترامب في العراق والمنطقة، كشف ترامب عن نوایاه ومخططاته في استمرار وتعزیز التواجد العسكري في العراق، واعلانه وجود قاعدة عسكریة وصفھا بأنھا رائعة وغالیة التكلفة ومناسبة جدا لمراقبة الوضع في جمیع اجزاء الشرق الاوسط".



وأضاف المجلس، أن "ترامب اشار الى أن احد اھداف ھذه القاعدة ھو تمكین واشنطن من مراقبة ایران، وان بعض الجنود الامیركان الذین سیتم سحبھم من سوریا سینضمون الى القوات الامیركیة المتواجدة في العراق"، لافتا الى أنه "وانطلاقا من سیاساته المبدئیة وثوابتھ الوطنیة، یرفض جملة وتفصیلا مثل ھذه التوجھات الخطیرة، التي تنطوي على نزعات عدوانیة مرفوضة وتجاوزات فاضحة للقانون الدولي، وانتھاكا للسیادة الوطنیة".

وتابع المجلس، أن "ھذا الموقف یستدعي ان تتخذ السلطات التشریعیة والتنفیذیة العلیا في البلاد خطوات حازمة وسریعة للرد على ھذه الانتھاكات والتجاوزات على السیادة الوطنیة العراقیة"، مشددا على "التمسك بالدستور العراقي ورفضه القاطع بجعل العراق منطلقا لتھدید دول الجوار وتأزیم الاوضاع في المنطقة وخلط الاوراق بما یؤدي الى المزید من الصراعات والحروب وفقدان الامن والاستقرار".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب كشف، امس الاحد، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو مراقبة ايران.

