الحلبوسي: العراق ما زال يحتاج إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الاٍرهاب

الخليج 365/ بغداداكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، ان العراق ما زال يحتاج إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الاٍرهاب.

وقال الحلبوسي في تصريح تابعته الخليج 365، ان "العراق ما زال يحتاج إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الاٍرهاب، والإيفاء بتأدية التزاماته تجاه العراق ودعم حكومته".

وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في 3 شباط 2018، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.

