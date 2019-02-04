الخزعلي لـ السومرية: بامكان اجهزتنا العسكرية ان تخرج القوات الامريكية بليلة ظلماء

الخليج 365/ بغداداعتبر الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، انه بامكان الاجهزة العسكرية ان تخرج القوات الامريكية" بليلة ظلماء"، فيما اشار الى ان تصريحات الرئيس الامريكي الاخيرة تكشف حقيقة مشروع واشنطن في العراق.

وقال الخزعلي في حديث لـ الخليج 365 ان "لدى العراق برلمان يستطيع ان يتخذ القرار المناسب بشأن التواجد الامريكي في العراق"، مبينا ان "لدى العراق ايضا مؤسسات عسكرية من جيش وشرطة وحشد وجهاز مكافحة الارهاب، ويستطيع ان يخرج القوات الامريكية من العراق سواء كان عددها خمسة او سبعة او حتى لو كانت تسعة الاف شخص بليلة ظلماء".



واضاف الخزعلي ان "تصريحات ترامب الاخيرة تكشف حقيقة المشروع الامريكي في العراق بانه يستهدف دول الجوار"، لافتة الى ان "البعض كان يقولون بان التواجد الامريكي هو لمساعدة العراق".

وتابع الخزعلي ان "الدستور يمنع استهداف دول الجوار"، لافتا الى ان " على ترامب ان يعلم ان العراق دولة قوية عسكريا واجتماعيا وسياسيا وان العراق هو من يفرض قراره".

وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في 3 شباط 2018، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.

