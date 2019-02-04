عبد المهدي يطالب الشركات الكورية المنفذة لمصفى كربلاء بالاسراع في إنجازه

اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن عزم الحكومة على انجاز العمل في مصفى كربلاء، داعيا الشركات الكورية الى ضرورة الاسراع في انجازه.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقى بمدير الشركات الكورية هي سو هوانغ ومدراء الشركات الكورية وممثل الشركة الاستشارية القائمين على انجاز العمل في مصفى كربلاء"، مبينا انه "جرى خلال القاء التأكيد على اكمال مشروع تشغيل مصفى كربلاء بالكامل".
واضاف عبد المهدي خلال البيان ان "اكمال مصفى كربلاء وتجهيزه بالطاقات الانتاجية سيسهم في تطوير الاقتصاد العراقي"، داعيا "مسؤولي الشركات الكورية الى ضرورة الارسراع بإنجار المشروع بتوقيتاته المحددة".
وقدم مدير الشركات الكورية عرضا عن مشروع مصفى كربلاء ومراحل العمل وتوقيتات الانجاز والتحديات التي تواجه العمل في المصفى.
يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل، اليوم الاثنين، الى محافظة كربلاء، للاطلاع على واقع مصفى المحافظة.
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