النزاهة تعيد ملكية أرض إلى بلدية البصرة

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن إعادة ملكية أرض "استولى" عليها ثلاثة متهمين، إلى بلدية البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريقا من المديرية تمكن في عملية منفصلة من ضبط ثلاثة متهمين قاموا بالاستيلاء على أرض تابعة لبلدية البصرة(مساحات خضراء) بدون أي مسوغ قانوني".

وأضافت الهيئة في بيانها، أن "المتهمين قاموا باستغلال الأرض التي تقع بجوار مديرية الجوازات في المدينة وإنشاء 30 مكتبا وتأجيرها للمواطنين".

