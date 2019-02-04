نائب عن نينوى يدعو عبد المهدي لاختيار وزير للدفاع من أبناء المحافظة

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار وزير للدفاع من أبناء المحافظة، فيما اعتبر أن نينوى وأبناءها "أكثر من تضرر من سوء إدارة" الملف الأمني بالفترة السابقة.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "الحوارات ما زالت مستمرة حتى اللحظة حول مرشح حقيبة وزارة الدفاع، حيث طرحت عدة أسماء لشغل المنصب"، مبيناً أن "محافظة نينوى حتى اللحظة لم يتم إنصافها بالكابينة الحكومية رغم أنها تعتبر المحافظة الثانية من ناحية تعداد السكان".



وأضاف الشمري، أن "نينوى وأبناءها أكثر من تضرر من سوء إدارة الملف الأمني بالفترات السابقة، ونعتقد أن قساوة التجربة التي عاشها أبناؤها تجعلهم الأكثر حرصاً على عدم تكرار تلك الأخطاء التي أدت لدخول زمر داعش الإرهابية بعام 2014 والتي ما زال أبناء المحافظة حتى اللحظة يدفعون ثمنها".

ولفت الشمري، إلى أن "نينوى فيها من القيادات والكفاءات العسكرية ما يشار له بالبنان، بالتالي فإن اختيار شخصية كفوءة ونزيهة وذات تخصص وخبرة بالعمل العسكري من أبناء المحافظة هو مطلبنا الأساس للتصويت على مرشح حقيبة الدفاع وهو مطلبنا من رئيس مجلس الوزراء".

يشار الى ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين، 24 كانون الاول 2018 على تمرير مرشحي وزارتي الهجرة والتربية فيما اسقط مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا ولم يتم عرض مرشحي وزارتي الداخلية والعدل لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت بعد انسحاب نواب كتلة الاصلاح والاعمار.

