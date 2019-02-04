بالوثيقة.. مطالبة لوزير الصحة بالتحقيق في شراء ادوية السرطان من مناشئ غير رصينة



طالب النائب جواد الموسوي، الاثنين، وزير الصحة بالتحقيق في شراء ادوية السرطان من مناشئ غير رصينة. الخليج 365/ بغدادطالب النائب جواد الموسوي، الاثنين، وزير الصحة بالتحقيق في شراء ادوية السرطان من مناشئ غير رصينة. وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك مخالفة ممكن ان تؤدي بحياة الاف مرضى اللوكيميا بسبب قيام شركة الادوية والمستلزمات الطبية باحالة عقد تجهيز علاج الكلفك 400 ملغم، الى شركة ديفا التركية غير رصينة ولا تمتلك شهادة الجودة من منظمة من منظمة الغذاء والدواء الاميركية".





وطالب الموسوي "وزير الصحة باجراء تحقيق بشأن ذلك". وطالب الموسوي "وزير الصحة باجراء تحقيق بشأن ذلك".



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