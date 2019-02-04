العبادي يرفض تصريحات ترامب ويعتبرها "مزعزعة" للعلاقة بين بغداد وواشنطن

الخليج 365/ بغدادأبدى رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاثنين، رفضه لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بقاء القوات الأميركية في العراق لـ"مراقبة إيران"، داعياً الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر بتلك التصريحات التي اعتبرها "مزعزعة" للعلاقة بين بغداد وواشنطن.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يُعرب رئيس الوزراء العراقي السابق، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، عن رفضه لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تناقلتها وسائل الاعلام يوم أمس كجزء من حديثه لقناة سي بي اس الاعلامية الامريكية".



وذكر العبادي، بحسب البيان، أن "الحديث عن قواعد أميركية وعن استخدامها لمواجهة دول جوار يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم التوافق عليها في كل مراحل المشاركة الامريكية ضمن التحالف الدولي لمقاتلة داعش، حيث حرص العراق على أن تكون المشاركة الأميركية ضمن قوات التحالف الدولي وفقا للسيادة العراقية لأغراض الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب العسكري".

وأشار إلى أن "الحديث عن قواعد عسكرية أميركية في العراق لأهداف المواجهة يُعقد العلاقة مع دول الجوار ويُعرض العلاقة مع الولايات المتحدة إلى أزمات غير متوقعة، ويخل بسيادة واستقلالية العراق".

وأكد على أن "تراجع الإدارة الأميركية موقفها وتعيد النظر بهذه التصريحات التي تزعزع العلاقة بين بغداد وواشنطن وتخلق أجواءً سلبية غير مبررة"، داعياً الحكومة العراقية إلى "تأكيد موقفنا الثابت بعدم جواز استخدام الأراضي العراقية ضد أية دولة جارة ومن أية جهة كانت".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد (3 شباط 2019)، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو لـ"مراقبة" إيران.

