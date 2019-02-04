أنصار "اقليم البصرة" يؤسسون منتدى للتعبئة الجماهيرية ويلوحون بمقاضاة الحكومة

الخليج 365/ البصرةأعلن سياسيون من أنصار مشروع اقليم البصرة، الاثنين، تأسيس منتدى من أجل توحيد صفوفهم والتعبئة الجماهيرية للمشروع، فيما أكدوا أن مجلس المحافظة غير جادٍ في جعل المحافظة اقليماً.

وقال عضو مجلس المحافظة كريم شواك في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصيات بصرية داعمة ومؤيدة لمشروع لتأسيس اقليم البصرة شاركت في تأسيس (منتدى البيت البصري للثقافة الفيدرالية)، والذي باشر في عقد ندوات اسبوعية واجتماعات تنسيقية من أجل نشر الثقافة الفيدرالية والتمهيد لتحويل المحافظة الى اقليم"، مبيناً أن "مشروع تأسيس الاقليم في متناول اليد، وليس مستحيلاً كما يظن البعض".



ولفت شواك الى أن "أنصار مشروع الاقليم يخططون لرفع دعوتين قضائيتين ضد مجلس الوزراء من أجل المضي بإجراءات تأسيس الاقليم"، موضحاً أن "الدعوى الأولى ستكون على خلفية امتناع مجلس الوزراء في عام 2015 عن تخصيص بضعة مليارات طلبتها مفوضية الانتخابات لتنظيم استفتاء جزئي على مشروع الاقليم بناءً على تقديم طلب ملحق بتواقيع 2% من الناخبين، والدعوى الثانية تتعلق بعدم استجابة مجلس الوزراء لثلاثة طلبات رسمية قدمها مجلس المحافظة خلال الأعوام السابقة لتأسيس الاقليم".

وأشار شواك الى أن "أهل البصرة يمكنهم الاقتناع بالإدارة المركزية للدولة إذا كانت الحكومة الاتحادية صادقة في تفعيل اللامركزية، ولكن في الواقع المركزية هي السائدة، ومن أسباب ذلك أن عقلية السياسي العراقي عقلية مركزية"، مؤكداً أن "الدولة العراقية منذ تأسيسها تتبع النظام المركزي".

وفي سياق متصل، لوح أعضاء في مجلس المحافظة عبر وسائل الإعلام بتقديم طلب جديد موقع من قبل ثلثي الأعضاء الى مجلس الوزراء لجعل البصرة اقليماً، ولو تمت هذه الخطوة فهي تمهد لتنظيم استفتاء على المشروع في المحافظة.

وبحسب عضو مجلس المحافظة نشأت المنصوري فإن "مجلس المحافظة لم يقدم أي طلب جديد بشأن الاقليم، ولكن توجد تحركات إعلامية بهذا الاتجاه قد تكون لغرض ممارسة ضغط على الحكومة الاتحادية، أو هي نوع من الدعاية الانتخابية المبكرة"، معتبراً أن "تفعيل اللامركزية الإدارية يغني عن تأسيس الاقليم".

من جانبه، قال الناشط سمير رحيم المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس المحافظة غير جاد في تأسيس اقليم البصرة، ويستخدم المشروع كورقة ضغط ضد الحكومة الاتحادية، وهذا الاسلوب لا يخدم المشروع"، مضيفاً أن "تحويل المحافظة الى اقليم هو طموح كبير نسعى لتحقيقه، ولن نتخلى عن طموحنا أو نساوم عليه، وغالبية البصريين يؤيدون المشروع، والخطوات العملية لتأسيس الاقليم ستأتي في المستقبل القريب".

يذكر أن النائب السابق وائل عبد اللطيف حاول في عام 2008 تحويل المحافظة الى اقليم دون أن تتكلل محاولته بالنجاح، وقبل ثلاثة أعوام قدم سياسي آخر الى المفوضية العليا للانتخابات طلباً لإقامة الاقليم مصحوباً بتواقيع 44 ألف ناخب، وقد قبلت المفوضية الطلب، إلا أن الحكومة المركزية وجهت بالتريث في تنظيم استفتاء جزئي، وهي المرحلة الثانية وقبل الأخيرة لتأسيس الاقليم.