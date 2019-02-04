صالح يعلق على تصريحات ترامب بشأن الوجود الامريكي في العراق

اعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، عن استغرابه من تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن الوجود الامريكي في العراق، فيما اشار الى ان العراق ينتظر توضيحا من واشنطن بشأن اعداد القوات الامريكية ومهمتها.
وقال صالح خلال فعاليات المؤتمر السنوي لملتقى الرافدين، وحضرته الخليج 365، "نستغرب من تصريحات الرئيس الامريكي بشان وجود القوات الاميركية في العراق"، مبينا انه "لا يحق للقوات الاميركية في العراق التصرف باي امر سوى بالاتفاقية الموقعة".
واضاتف صالح ان "تلك القوات لا يحق لها مراقبة امور كثيرة منها مراقبة ايران"، مشيرا الى "اننا لن نسمح بهذا الشيء".
وتابع ان "العراق لا يريد ان يكون طرفا او محور صراع بين الدول المتعددة"، لافتا الى ان "ترامب لم يطالب العراق بتواجد عسكري لمراقبة ايران".
واكد صالح "اننا سننتظر توضيحا من واشنطن بشأن اعداد القوات الامريكية ومهمتها"، موضحا ان "مهمتنا هي تطوير العلاقات مع جيراننا من ضمنها ايران".
وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، امس الاحد، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.
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