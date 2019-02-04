الإندبندنت: واشنطن والسلطة الفلسطينية يتحاوران عبر تويتر

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الاثنين، مقالا عن العلاقات السياسية بين واشنطن والسلطة الفلسطينية بعنوان "مساعد ترامب يبدأ ديبلوماسية تويتر مع المسؤولين الفلسطينيين بعد عام من الصمت".
وقالت الصحيفة إن الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية بدأ التغريد عبر حسابه على موقع تويتر موجها كلامه للمسؤولين الفلسطينيين الذين ينشطون على المنصة بشكل كبير .
وأضافت ان جيسون غرينبلات نشر خلال الأسابيع الماضية أفكارا وانتقادات واقتراحات للمسؤولين الفلسطينيين لكنه نشر السبت ما يبدو تأكيدا للنوع الجديد من ديبلوماسية تويتر.
وتنقل الصحيفة منشورا لـ"غرينبلات" قال فيه "من هذا الذي يقول إن الولايات المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية لا يتحدثان معا ؟ الفارق الوحيد الآن هو أننا نتحدث في كل الأمور ولكن عبر تويتر لكي يعرف الناس موقف كل طرف، فالشفافية أفضل للجميع".
واوضح الصحيفة أن السبب في الصمت التام بين الجانبين هو ما أطلق عليه ترامب (صفقة القرن) والتي ترى أنها قد تدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
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