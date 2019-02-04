العدل: الحبس خمس سنوات لحارس إصلاحية تقاضى رشوة من نزلاء في سجن التاجي

الخليج 365/ بغدادأعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، الاثنين، عن إصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس الشديد بحق حارس إصلاحية، مبينا انه تقاضى رشوة من نزلاء في سجن التاجي.

وقال الغزّي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "حارس الإصلاحية (ر.ك.ج) حُكم بالحبس الشديد مدة خمس سنوات، وذلك لتقاضيه رشوة مقابل إيصال رسائل تحريرية من النزلاء الى ذويهم"، مبيناً أن "قيمة ما تقاضاه عن كل رسالة (15-25) ألف دينار".



واضاف انه "تم ضبط (28) رسالة بحوزة المدان من قبل عناصر القوة الأمنية المتواجدة في سجن التاجي"، مشيرا الى ان "المحكمة وجدت من إعترافات المدان وإفادات الشهود والرسائل المضبوطة أدلة كافية لتجريم حارس الإصلاحية".

وتابع انها "أصدرت حكمها بحبسه وفق أحكام القرار (160/ثانياً/1) لسنة 1983 المعدل بالقرار (703) لسنة 1983".

