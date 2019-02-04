المنافذ: ضبط 160 حبة مخدرة بحوزة مسافرين عراقي وايراني في الشلامجة

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط 160 حبة مخدرة بحوزة مسافرين عراقي وايراني في منفذ الشلامجة.

وقالت الهيئة، إنه تم ضبط "مادة مخدرة من قبل شرطة مركز الكمرك وعناصر مفرزة (k9) في منفذ الشلامجة الحدودي، تقدر بـ160حبة بحوزة مسافرين عراقي وإيراني قادمين من الجمهورية الإيرانية الإسلامية".

وأضافت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تدوين محضر ضبط بخصوص المخالفتين وأحالتهما للجهات المختصة لاتخاذ إلاجراءات القانونية".



يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.