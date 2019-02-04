

اجرت الكلية العسكرية، الاثنين، استعراضا عسكريا بالشارع العام في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد. الخليج 365/ بغداداجرت الكلية العسكرية، الاثنين، استعراضا عسكريا بالشارع العام في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد. وقال مراسل الخليج 365، ان طلاب الكلية العسكرية اجروا استعراضا في الشارع العام بمنطقة الزعفرانية، ما ادى الى قطع الطريق العام امام حركة السيارات. واضاف المراسل ان هذا الاستعراض حمل اسم "ركضة الضاحية" لدورة الضباط.







كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "ركضة الضاحية" في الزعفرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.