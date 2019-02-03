عضو بالدفاع النيابية: العراق ليس ضيعة او مستعمرة بيد ترامب كي يتصرف به كيفما يشاء

الخليج 365/ بغداداكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب نايف الشمري، الاحد، ان العراق "ليس بضيعة او مستعمرة بيد دونالد ترامب او واشنطن كي تتصرف بها كيفما تشاء"، فيما اشار الى ان العراق تحرر بسواعد ابنائه وتضحياتهم.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365 ، إن "العراق ليس ضيعة او مستعمرة لامريكا او رئيسها ترامب كي تتصرف بها كيفما تشاء او تقرر وضع قواعد عسكرية فيها لمراقبة باقي الدول"، مبينا ان "الاراضي العراقية تحررت بجهود وتضحيات ابناءها وليس لامريكا او غيرها اي فضل في تلك الانتصارات كي تحاول اليوم ان تمن علينا بما حصل او تريد وضع املاءات على العراق وشعبه".



واضاف الشمري، ان "العراق اعلن مرارا وتكرارا انه لن يكون ضمن سياسة المحاور ولن يكون جزء من الصراعات الحاصة بمنطقة الشرق الاوسط خصوصا والعالم عموما"، مشددا على ان "الحكومة والبرلمان سيكون لهما موقفا حقيقيا وواضحا تجاه تصريحات ترامب اليوم لان سيادة العراق وامنه خط احمر ولن نسمح لاي طرف بالتجاوز عليه".

وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الاحد، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.

