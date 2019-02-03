مبعوث بوتين يزور بغداد

الخليج 365/ بغداد
اعلن موقع "روسيا اليوم"، الاحد، عن توجه ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم إلى بغداد في زيارة عمل تستغرق يومين.
اعلن موقع "روسيا اليوم"، الاحد، عن توجه ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم إلى بغداد في زيارة عمل تستغرق يومين.
وجاء في خبر للموقع، اطلعت عليه الخليج 365، إن "زيارة بوغدانوف للعراق تأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، نيته إبقاء قوات بلاده في العراق بهدف مراقبة نشاط إيران".وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الاحد، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.
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