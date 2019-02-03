صالح: الرئاسة تسعى إلى تقديم مقترحات مشاريع قوانين تمس حياة المواطنين

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ان الرئاسة تسعى إلى تقديم مقترحات مشاريع قوانين تمس حياة المواطنين، مشيرا الى ضرورة التنسيق وتوحيد الرؤى والتوجهات بين الرئاسات الثلاث.

وقال صالح في بيان خلال اسقباله، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئاسة الجمهورية تسعى الى تقديم مقترحات مشاريع قوانين تسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لبلدنا"، مشدداً على "أهمية تكامل عمل الرئاسات للخروج بقرارات موحدة تمس الواقع الخدمي والمعاشي للعراقيين جميعاً".



ولفت رئيس الجمهورية إلى "أهمية تعميق ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وبذل الجهود الجادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، وتعزيز اجواء الحوار البناء بين اطراف العملية السياسية".

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والاقليمية، فضلاً عن تعزيز العلاقات العربية والدولية، بحسب البيان.

