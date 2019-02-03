مكتب عبد المهدي يعلن رفع سيطرة الراهبات وسط بغداد

الخليج 365/ بغداداعلن مكتب رئاسة الوزراء، الاحد، رفع سيطرة الراهبات من شارع الكرادة داخل وسط بغداد.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد في حديث لـ الخليج 365، إن "الكرادة ستنصف حالها حال بقية المناطق وسيتم رفع الكتل الكونكريتية من محلة 903 من زقاق 1 الى زقاق 19".

واضاف سكرتير رئيس الوزراء، أنه "تم رفع سيطرة الراهبات الواقعة في مدخل شارع الكرادة داخل وسط بغداد".



وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الاحد، بالمباشرة بفتح ازقة مغلقة في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد.

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة واخرى اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة منذ سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.

