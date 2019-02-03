حالة الطقس لايام غد وبعد غد والاربعاء والخميس

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الانواء الجوية، الاحد، عن حالة الطقس لايام غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء والاربعاء والخميس المقبلة.

وسيكون الطقس يوم غد الاثنين صحوا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية مع بعض القطع من الغيوم.





اما طقس يوم الثلاثاء فسيكون صحوا بالمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة وخاصة المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وفي يوم الاربعاء المقبل سيكون الطقس في مناطق البلاد كافة غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

اما يوم الخميس المقبل فسيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي والمنطقة الشمالية غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خلال الليل.



