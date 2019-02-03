نائب عن ديالى يحذر من غرق بعقوبة ويدعو الحكومة للتدخل

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، الاحد، وزارة الموارد المائية والحكومة لوضع خطط استباقية وطارئة لانقاذ بعقوبة من الغرق وحصول كارثة انسانية بحال هطول الامطار بالفترة المقبلة، مبينا ان سد حمرين وصل لطاقته الاستيعابية القصوى.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "الطاقة الاستيعابية لسد حمرين بمحافظة ديالى هي 105 متر مكعب من المياه وما مخزون فيه حاليا هو 103 متر و38 سم اي بفارق بسيط جدا على الطاقة القصوى لبحيرة السد".



واضاف التميمي ان "سد دربنديخان اصبح خارج الخدمة ولايمكن خزن المياه فيه بكميات كبيرة نتيجة للزلازل التي اثرت على بنيته الخرسانية ما جعل المياه التي تصل اليه يتم تحويلها الى سد حمرين ليصل باليوم الى 500 متر مكعب بالثانية يتم تصريف 400 متر مكعب منها في الجداول ونهر بعقوبة والمئة المتبقية يتم تخزينها في بحيرة حمرين".

وتابع انه "في حال هطول اي كمية امطار بغزارة خلال الايام المقبلة فهذا معناه غرق بعقوبة بعد خروج سد حمرين عن طاقته الاستيعابية القصوى"، داعيا وزارة الموارد المائية والحكومة "لوضع خطط استباقية طارئة وعاجلة لضمان عدم حصول كارثة وغرق بعقوبة كونها بخطر شديد جدا".

وحذر من "كارثة انسانية قد تحصل بحال تماهل الوزارة والحكومة عن اتخاذ اجراءات وقائية قبل حصول المحظور".

يشار الى ان عددا من المحافظات العراقية شهدت خلال الفترة الماضية امطار غزيرة ادت الى غرق بعض المناطق، بالاضافة الى السيول التي اجتاحت عدد اخر منها، ما ادى الى اضرار مادية ومحاصرة العديد من العوائل.

