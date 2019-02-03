مفوضية الانتخابات تمدد الفترة الممنوحة للاحزاب لاستكمال اجراءات التسجيل

السومربية نيوز/ بغدادأعلنت مفوضية الانتخابات، الاحد، تمديد الفترة الممنوحة للاحزاب لاستكمال اجراءات التسجيل لغاية الثالث من آذار المقبل.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استنادا الى الصلاحيات المخولة لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بموجب قانون المفوضية رقم ( 11 ) لسنة 2007 المعدل وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم ( 36 ) لسنة 2015، قرر مجلس المفوضين تمديد الفترة الممنوحة للاحزاب لاستكمال اجراءات التسجيل ولغاية 3/3/2019".



وأضافت المفوضية، أن "على الاحزاب السياسية التي تم منحها اجازة تاسيس مشروطة مراجعة دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية خلال الفترة التي منحها المجلس وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق احكام القانون المذكور".

وتابعت، أن "هذا التمديد يشمل الاحزاب السياسية التي لم تستكمل اجراءات التسجيل لمراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لغرض استكمال اجراءاتها وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون ذاته".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت السبت 10 تشرين الثاني 2018 على انهاء تجميد عمل مفوضية الانتخابات واصدار قرار بتعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات.

وقدمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقترحا لتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات، وبحسب وثائق حصلت الخليج 365، عليها ان "المقترح حدد يوم التاسع من تشرين الثاني المقبل من العام الحالي.

