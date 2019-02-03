عضو بالطاقة النيابية: الاتفاقية مع الاردن تدمير للاقتصاد ولن نسمح بتمريرها

الخليج 365/ بغداداكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية بهاء الدين النوري، الاحد، ان ما تضمنته الاتفاقية التي ابرمت بين العراق والاردن هو عملية تدمير للاقتصاد العراقي ولايمكن السماح بها، مشددا على اننا كممثلين للشعب ومدافعين عن حقوقه فسيكون لنا موقف حازم وقوي في التصدي لها داخل مجلس النواب.

وقال النوري في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب هو ممثل الشعب وهو المعني الأول بالدفاع عن حقوقه وثرواته"، مبينا ان "رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس مطالبين بموقف حقيقي وواضح من الاتفاقية التي عقدت مع الاردن".



واضاف النوري، أن "ما تضمنته الاتفاقية هو عملية تدمير للاقتصاد العراقي ولايمكن السماح بها وسيكون لنا موقف حازم وقوي في التصدي لها داخل مجلس النواب سواء بتعديلها او الغاؤها بشكل كامل"، لافتا الى أنه "نحن لن نسمح بتمرير اي اتفاقية مهما كانت ومع اي دولة على حساب الشعب العراقي ومصالحه وثرواته وحقوقه".

واكد النوري، ان "اعضاء مجلس النواب ستكون لهم مطالبات بادراج الاتفاقية مع الاردن ضمن جول اعمال جلساته بالفصل التشريعي المقبل وبحال عدم ادراجها فسنعمل على جمع تواقيع لتحقيق هذا الامر".

ولاقت الاتفاقية التي تم توقيعها بين العراق والاردن بشان مد انبوب نفطي من البصرة الى ميناء العقبة، انتقادات شديدة من البعض.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، الجمعة 16 تشرين الثاني 2018، تفاصيل من مباحثات الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، فيما أكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصا مد أنبوب نفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

وكان العراق قد وقع اتفاقا في عام 2012 مع الاردن تضمنت مد انبوب نفط عبر خليج العقبة بطاقة مليون برميل يوميا الى جانب مد انبوب غاز، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين.

