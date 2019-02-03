اندلاع حريق في مخازن للتمور بكربلاء

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني، الاحد، بان حريقا اندلع في مخازن للتمور بمحافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم، في مخازن للتمور بمنطقة الابراهيمية بمحافظة كربلاء ما ادى الى الحاق اضرار مادية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف لغاية الان".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

