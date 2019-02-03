الجبوري يعرض وثائق عن صرف أكثر من 408 مليار دينار للموصل ويتساءل :أين صرفت؟

الخليج 365/ بغدادعرض النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، الاحد، وثائق تظهر صرف مبلغا يقدر بأكثر من 408 مليار دينار لمدينة الموصل، منذ تحريرها من قبضة تنظيم "داعش"، متسائلا: أين صرفت؟

وقال الجبوري في تغريدة له على موقع تويتر، "أعلمتنا وزارة المالية استلام محافظة نينوى منذ التحرير ولغاية العام 2018 مبلغا قدره 408 مليار و614 مليون دينار ضمن الموازنة التشغيلية والاستثمارية عدا رواتب الموظفين.



وتسائل النائب "كيف صرفت هذه الاموال وماهي المشاريع المنجزة"، مشيرا الى أن طالناس تعفر ان معظم المشاريع المنجزة هي عمل منظمات UNDP ومساعدات دولية".

وتنشر الخليج 365 الوثائق التي عرضها النائب احمد الجبوري:





