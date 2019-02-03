عرب كركوك يطالبون برهم صالح بتعيين احدى الشخصيات العربية مستشارا لرئاسة الجمهورية

الخليج 365/ بغدادطالب التحالف العربي في كركوك، الاحد، رئيس الجمهورية برهم صالح بتعيين احدى الشخصيات العربية مستشارا لرئاسة الجمهورية، فيما اشار الى انه يسعى الى ان يكون صوت عرب كركوك قريباً من مسامع مصدر القرار في بغداد.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال تسارع الاحداث و في زحام الحراك السياسي في بلدنا الحبيب وكوننا في التحالف العربي في كركوك نؤمن بالحفاظ على التمثيل المتناسق والمتجانس والمتوافق لمكونات كركوك في كافة مفاصل الدولة العراقية، فأننا نطالب رئاسة الجمهورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي هو على بعد خطوة واحدة من كافة القوميات على اختيار احدى الشخصيات العربية في كركوك المرشحة من قبل التحالف العربي في كركوك كمستشارآ لرئاسة الجمهورية".



واضاف ان "الهدف من ذلك هو لتمثيل المكون العربي الذي لم يمثل في رئاسة الجمهورية وهذا امر مهم وحيوي لارساء التوافقات الوطنية"، مشيرا الى انه "يسعى لان يكون صوت عرب كركوك قريباً من مسامع مصدر القرار في بغداد وخصوصا في رئاسة الجمهورية".

واكد التحالف ان "طلبنا هو استحقاق كون التحالف العربي في كركوك هو الممثل الشرعي لعرب كركوك وفق ما افرزته الانتخابات الاخيرة".

