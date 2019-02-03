مكتبه: المحكمة الادارية تؤكد احقية محافظ واسط المنتخب محمد المياحي

اعلن مكتب محافظ واسط المنتخب محمد المياحي، الاحد، ان المحكمة الادارية اكدت احقية المياحي بادارته منصب المحافظ.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، ان "المحكمة الإدارية ردت طلب التظلم المقدم من قبل مجلس محافظة واسط بالغاء الامر الولائي الخاص في استمرار محمد المياحي باداء مهامه محافظا لواسط".
واضاف ان "المحكمة اكدت الاحقية لمحافظ واسط المنتخب والمصادق عليه بمرسوم جمهوري محمد المياحي".
وصوت مجلس محافظة واسط، في 13 تشرين الثاني 2018، على اختيار محمد المياحي لمنصب المحافظ.
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