علاوي: الاتفاقية مع الاردن جيدة ولكنها جاءت متأخرة

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، ان الاتفاقية الموقعة بين العراق والاردن جيدة، مشيرا الى انها جاءت متأخرة.
وقال علاوي في تصريح صحافي ورد الى السوةمرية نيوز، ان "الاتفاقية الموقعة بين العراق والاردن جيدة"، مبينا انها "خطوة الى الأمام لتعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين".
واضاف علاوي ان "هذه الاتفاقية جاءت متأخرة"، لافتا الى ان "العبرة تكمن بتنفيذ واستكمال الاليات اللازمة لإنجاحها".
وعقد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مع نظيره الاردني عمر الرزاز، امس السبت،اجتماعا بحضور الوزراء والمسؤولين من الجانبين في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل، للإعلان عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
واكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس السبت، أن العراق يطمح لتحقيق تكامل وتعاون اقتصادي وتبادل للمصالح مع الاردن وجميع دول الجوار.
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