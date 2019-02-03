الجمارك تضبط أدوية بشرية مخالفة في مطار بغداد الدولي

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الجمارك العامة، الاحد، عن ضبطها أدوية بشرية مخالفة في مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السلطة الجمركية في مطار بغداد الدولي تمكنت اليوم من ضبط حقائب تحمل ادوية بشرية مخالفة كان يروم صاحبها ادخالها الى البلاد عبر منفذ المطار بدون أوراق رسمية".

واضافت ان "السلطات الجمركية العاملة في المطار احتجزت شحنة الأدوية وأتخذت كافة الاجراءات القانونية الخاصة بها".



يذكر ان الهيئة العامه للجمارك في منفذ مطار بغداد الدولي تعلن بصورة مستمرة عن ضبط المواد الممنوعة من خلال سيطرتها على حركة البضائع والمسافرين .