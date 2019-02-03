القضاء يصدق اعترافات ثلاثة متهمين بينهم امراة بقتل مصور قناة فضائية في بغداد

الخليج 365/ بغدادصدق القضاء العراقي، الاحد، اعترافات ثلاثة متهمين بقتل مصور قناة فضائية الشهر الماضي بينهم امرأة .

وقال المتحدث باسم القضاء، عبد الستار بيرقدار، في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "محكمة التحقيق المركزية صدقت اعترافات ثلاثة متهمين بقتل مصور في قناة الحرة الفضائية بينهم امرأة".

واعلنت وزارة الداخلية، في 24 كانون الثاني الماضي، عن اعتقال قاتل مساعد مصور قناة الحرة في بغداد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وعثرت قوة امنية، في (9 كانون الثاني 2019)، على جثة مساعد مصور سامر علي شكارة يعمل في قناة الحرة الفضائية، ملقاة على طريق القناة شرقي بغداد .