قيادي صدري يحذر من جيوش الكترونية تجند صحفيين ومدونين ويطالب عبد المهدي بملاحقتها

الخليج 365/ بغدادحذر القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الاحد، تمادي جيوش الكترونية تجند صحفيين ومدونين، فيما طالب القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل خلية مشتركة لمتابعة تلك الجيوش.

وقال الزاملي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك جيوش الكترونية تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ أجندة خارجية بهدف زعزعة الوضع الداخلي وخلق حالة من عدم الاستقرار في الوضع الداخلي وإثارة الفتن بين أبناء الشعب العراقي".



واضاف الزاملي ان "هذه الجيوش تتخذ من أسماء منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات الإعلامية واجهة لها لإخفاء عملها"، مشيرا الى انها "تقوم بتجنيد العديد من الصحفيين والمدونين لتنفيذ تلك الاجندة بشكل مباشر أو غير مباشر".

وطالب الزاملي "القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي بضرورة تشكيل خلية مشتركة من الاجهزة الأمنية وهيئة الاتصالات لتحديد المواقع التابعة للجيوش الالكترونية وغلقها وملاحقة عناصرها وكل من يقف خلفها ويروج لأفكارها"، محذرا من "تمادي هذه الجيوش واستمرارها في بث سموم التفرقة والتسقيط غير المشروع والترويج لكل ما من شأنه إثارة النزاعات الداخلية وإرباك الوضع الأمني وزعزعة ثقة المواطن بحكومته".

