الزراعة تنفي "مزاعم" ابتزاز من قبل احدى تشكيلاتها

الخليج 365/ بغدادنفت وزارة الزراعة، الاحد، انباء ابتزاز من قبل احدى تشكيلاتها لاحدى شركات القطاع المختلط، فيما دعت الشركة العراقية لانتاج اللحوم الى اتخاذ الطرق القانونية لتعديل مسارها بعيدا عن وسائل التهويل الاعلامي غير المبرر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوزارة وضمن برنامجها الحكومي هو النهوض بالواقع الزراعي وتطويره وصولا الى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن مراجعة كل المشاريع المتوقفة وعمل شركات القطاع الخاص والعام والمختلط ضمن هذا التوجه والوقوف على الاخطاء ان وجدت".



واضاف ان "الشركة العراقية لانتاج اللحوم هي شركة مختلطة ٥٣% قطاع حكومي ولوزارة الزراعة ٢٤% من رأس مال الشركة، و٤٧% قطاع خاص"، مشيرا الى ان "اغلب مشاريع الشركة متوقفة حاليا،اضافة الى مخالفات كثيرة وخاصة في مجال الاراضي وتأجيرها من الباطن لمستثمرين وهميين وكثير من المخالفات التي يطول شرحها".

وتابع ان "الوزارة من اجل الاصلاح والحفاظ على المال العام بينت هذه المخالفات القانونية من اجل الحد منها وتعديل مسار الشركة بما ينسجم والاطر القانونية، وبالتالي ماقامت به دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة من اجراءات قانونية اعتبرته الشركة ابتزازا وروجت له في وسائل الاعلام"، لافتا الى ان "الوزارة وتحديدا دائرة الاستثمارات الزراعية تنفي هذه الانباء جملة وتفصيلا".

ودعا النائف "الشركة العراقية لانتاج اللحوم الى اتخاذ الطرق القانونية لتعديل مسارها بعيدا عن وسائل التهويل الاعلامي غير المبرر".

واتهمت الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم، امس السبت، مدير عام الاستثمارات بوزارة الزراعة بـ"ابتزاز" الشركة وعرقلة تجديد العقود مع وزارة الزراعة، فيما ناشدت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل.

