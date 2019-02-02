المنافذ تعلن ضبط أجهزة آيباد وإعادة سبع أرساليات في مطار بغداد والشيب

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، ضبط أجهزة آيباد وأعادة سبع أرساليات في مطار بغداد والشيب لمخالفتها للضوابط.

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات دقيقة من قبل مكتب الامن الوطني وبالتنسيق المشترك مع المكتب اعلاه تم ضبط حاوية 40 قدم تم ترويج معاملتها الجمركية بدون فتح السيل الجمركي للحاوية في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي".



واضافت الهيئة، أنه "بأشراف منتسبي منفذ مطار بغداد الدولي والجمرك المدني تم حجز ٩٠ جهاز آيباد ذات منشأ صيني في صالة القدوم الرحلة القادمة من لبنان على متن الخطوط الجوية اللبنانية مخالفة للضوابط".

ولفتت الهيئة الى انها "إعادت عجلات سبع ارساليات محملة بمسحوق التايت وذلك لفشلها بالفحص من قبل التقييس والسيطرة النوعية في منفذ الشيب الحدودي".

وتابعت الهيئة انها "إعادت ٢٤٠ درزن من مادة الشوربة لعدم وجود اجازة استيراد وشهادة منشأ الى الجانب الكويتي خلافا للضوابط في منفذ سفوان الحدودي"، مشيرة الى "احالة جميع المخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانوينة بحقها".

