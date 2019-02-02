اعتقال عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في البصرة

الخليج 365/ البصرةأعلنت مديرية الشرطة في البصرة، السبت، أن مفرزة من قواتها ألقت القبض في مركز المحافظة على متهمين بسرقة دراجات نارية، وضبطت بحوزتهما دراجتين مسروقتين.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "قوة أمنية من قسم مكافحة الإجرام ألقت القبض في ضوء معلومات دقيقة على متهمين يشكلان عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية"، مبينة أن "القوة ضبطت بحوزة المتهمين دراجتين مسروقتين، ويجري التحقيق معهما للكشف عن سرقات أخرى".



يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، وتشهد جرائم جنائية مختلفة من أبرزها السرقات بأنواعها، كما تحصل في المحافظة خلافات عشائرية تتطور أحياناً الى تفجير عبوات صوتية واطلاق نار بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وبعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق المتورطين بهذا النوع من الجرائم تراجع ارتكابها.