عبد المهدي يتسلم 1300 قطعة أثرية نادرة من الأردن

الخليج 365/ بغدادأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، عن تسلم الأخير 1300 قطعة أثرية نادرة استعادتها السلطات الأردنية.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تسلم ١٣٠٠ قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية".

وأضاف البيان، أنه "تم توقيع محضر تسليم القطع الاثارية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة".



وأعرب عبد المهدي، بحسب البيان، عن "شكره لرئيس وزراء المملكة الأردنية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الآثار المهربة وإعادتها إلى العراق".

وتابع عبد المهدي، أن "هذه الآثار النادرة وإن كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية واعادتها ربح للعراق والأردن".

يذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقى، في وقت سابق من اليوم السبت، نظيره الاردني عمر الرزاز عند الحدود العراقية الأردنية.

