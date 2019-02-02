نائب: الكسب غير المشروع سيشغل البرلمان جلسات طويلة ويؤثر على حل تشكيل الحكومة

الخليج 365/ بغداداكد عضو في البرلمان العراقي، ان قانون الكسب غير المشروع سيشغل البرلمان لجلسات طويلة، مشيرا الى انه سيؤثر على حل ازمة تشكيل الحكومة.

ونقلت صحيفة خليجية عن النائب قوله ان "قانون الكسب غير المشروع رغم اهميته لكنه لا يخلو من جانب سياسي"، مبينا أنّ "الكتل الداعمة له تبذل ما في وسعها لتمريره خلال الفصل التشريعي الثاني لمحاسبة المتورطين في ملفات الفساد، بعدما تم جمع ادلة ووثائق تدينهم"، مبينا ان "هناك اصرار على عرض القانون في الجلسات الأولى للفصل التشريعي الثاني، ما يعني أنّ هذا الفصل سيكون عبارة عن صراع بين الكتل بشأن القانون".



واضاف ان "هذا القانون سيشغل البرلمان لجلسات طويلة، وسيؤثّر على إمكانية الخروج من أزمة تشكيل الحكومة"، مشيرا الى ان "الجهات المتضررة من القانون، تحاول اليوم استغلال محاولات التقريب بشأن تشكيل الحكومة، وبدأت طرح مساومات لمنع تمرير القانون مقابل تنازلات عن مرشحين لحقائب وزارية".

ويتضمّن مشروع قانون "الكسب غير المشروع" متابعة أموال موظفي الدولة من مدير عام وما فوق، وأنّ أي أموال يمتلكها لا تتناسب مع راتبه الرسمي تُعدّ مثار شبهة.

وينص القانون على فتح تحقيق بكل أموال المسؤول التي اكتسبها بعد شغله المنصب، وتخضع للتحقيق القانوني، ويلزم المسؤول بتقديم كشف لذمته المالية، بين فترة وأخرى، على أن يحاسب في حال عدم تقديمه، كما يحاسب على أي أموال لم يثبت مصدرها.

