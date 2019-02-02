كركوك ترد على بيان لمقررة البرلمان: يتضمن جملة من المغالطات

الخليج 365/ كركوكردت إدارة كركوك، اليوم السبت، على بيان لمقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني بخصوص الوظائف في المحافظة، معتبرةً أن بيان التركماني يتضمن "جملة مغالطات"، فيما أكدت أن أبواب المحافظة مفتوحة لبيان واقع التوازن في كركوك.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك راكان الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اننا في الوقت الذي نستغرب صدور بيان حمل جملة من المغالطات التي لا تنطبق على واقع العمل في محافظتنا العزيزه, نود التأكيد أن أبواب محافظ كركوك مفتوحه لجميع مواطني المحافظة وممثلي محافظتنا في مجلس النواب ومنهم (مقررة مجلس النواب خديجة) التركماني".



وأضاف المكتب، أن "ملف التوازن في توزيع المناصب لا يمكن له أن يخرج دون موافقه ممثلي المكون التركماني وتوقيعهم، وإذا كانت السيدة خديجة لا تعلم بها فعليها السؤال من المخولين بالتوقيع"، مبيناً أنه "لم يجر حتى الان أي تعيين أو فرز في ديوان المحافظة ودائرة صحة كركوك، علماً أن محافظ كركوك كان قد وجه قبل أكثر من شهر كتاباً رسمياً لجميع دوائر المحافظة يلزمهم باعتماد آلية التعيين وفق نسبة 32% قبل أن تصدر النائبة بيانها اليوم".

وتابع، أنه "في الوقت الذي نستغرب صدور البيان الذي حمل جملة من المغالطات والمعلومات التي لا تنطبق بما هو في الواقع, كان الأجدر أن تقف مع جهود إدارة المحافظة والنائب أرشد الصالحي والدكتور أحمد حيدر قاسم وجمال محمد شكور والدكتور محمد تميم وخالد المفرجي ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية بين المحافظات طورهان المفتي في مسعاهم وجهودهم ومساندتهم الإدارة في ضمان تجهيز عادل للكهرباء وتوفير موازنة عادلة لمواطنيها وتلبية طموحات ومطالب مواطني كركوك".

واختتم المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك بيانه بالقول إن "أبواب محافظة كركوك مفتوحه لتبيان حقيقة واقع التوازن وجهود ممثلي مكوناتها بتحقيق التفاهم والتنسيق والتوافق".

يذكر أن مقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني انتقدت، اليوم السبت، "التمييز العرقي" لتولي المناصب في محافظة كركوك عبر "إقصاء" التركمان من المؤسسات، لافتة إلى أن "أجندات حزبية معينة" تقف وراء ذلك.

