تنويه من مديرية المرور لسائقي مركبات الحمل الكبيرة

الخليج 365/ بغدادأكدت مديرية المرور العامة، السبت، خروج جسر ديالى الانبوبي عن الخدمة، داعية سائقي مركبات الحمل الكبيرة الانتقال إلى الطريق البديل المتجه من سيطرة اللج إلى منطقة جبلة وبعد ذلك إلى سيطرة 75 جانب الكرخ.

وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر القصاب، إن "جسر ديالى الانبوبي خارج عن الخدمة، نهيب بسائقي مركبات الحمل الكبيرة بالانتقال إلى الطريق البديل وهو من سيطرة اللج إلى منطقة جبلة وبعد ذلك الى سيطرة 75 جانب الكرخ".



ودعا القصاب سائقي مركبات الحمل الكبيرة إلى "التعاون مع مفارز المرور لتقليل الزخم الحاصل ضمن هذا المحور (الطريق البديل) وتوفير الفرصة للملاكات الهندسية لاجراء تملية التصليح والصيانة للجسر(جسر ديالى الانبوبي)".

يشار إلى أن جزءاً من جسر ديالى الانبوبي انهار أمس الجمعة، بسبب ارتفاع مناسيب المياه.

