مقررة البرلمان: الوظائف في كركوك خصصت لمكون عربي من الحويجة حصرا

الخليج 365/ بغداداكدت مقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني، السبت ، وجود تميز عرقي لتولي الماصب في كركوك، مبينة ان الوظائف في المحافظة تخصص لمكون العربي فقط.

وقالت التركماني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الوظائف في كركوك تخصص لمكون عربي من الحويجة حصرا رغم وجود كفاءات تركمانية مؤهلة من نفس المؤسسة معروفين بالنزاهة والكفاءة وينطبق عليهم الوصف الوظيفي"، مبينة ان "عدم وجود رقابة على عملية التوظيف في المحافظة ادى لاستلام شخصيات لمناصب مهمة رغم عدم استحقاقها ضمن الوصف الوظيفي".



واضافت ان "الحكومة الاتحادية معنية بمتابعة هذا الامر ومعرفة ما يحدث في المحافظة ولماذا يتم تهميش المكون التركماني في كركوك"، مشيرة الى ان "الادارة المحلية لا تشرك التركمان في ادارتها وترشيحاتها".

وانتقدت "وجود تميز عرقي لتولي المناصب في محافظة كركوك عبر إقصاء التركمان من المؤسسات"، لافتة الى "وجود اجندات حزبية معينة تقف وراء هذا الامر".

ودعت التركماني البرلمان الى "التحقيق في الموضوع، وضمان العدالة التي على ضوئها تدخلت حكومة الاتحادية بفرض سلطة قانون"، مؤكدة بأنها "تتابع المؤسسات وسوف تقدم تقارير تفصيلية عن وضع المحافظة للجان المختصة في برلمان".

