الاتصالات تنفي اتهاماً لشركة "ايرثلنك" بـ"تهريب" سعات الإنترنت

الخليج 365/ بغدادنفت وزارة الاتصالات، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن اتهام إحدى الشركات المتعاقدة معها و"تورطها" بـ"تهريب" سعات الإنترنت في كركوك أو عبر منفذ المنذرية لشركة "سمفوني ايرثلنك" أو غيرها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "حريصة على استراتيجية العمل المشترك والالتزام ببنود التعاقد مع تلك الشركات التي يحاول فيها البعض من إثارة المشاكل والايقاع بين الوزارة وشركات الانترنت".



وأكدت الوزارة، أنها "ستعلن أمام الإعلام والرأي العام أسماء الجهات والشركات المتورطة بتهريب السعات حين إكمال الإجراءات التحقيقة وثبوت المتورطين بذلك، وستتخذ حينها كافة الإجراءات القانونية والادارية"، داعيةً جميع وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل الخبر والمعلومة من مصادرها الرئيسية".

وأضافت الوزارة، أنها "اتخذت عدداً من الخطوات والقرارات المهمة للسيطرة على محاولات التهريب وتحسين جودة الانترنت وتخفيض أسعار السعات (بمقدار الربع)، وتعتزم فتح المجالات امام جميع الشركات الكبيرة والصغيرة لادخال سعات الانترنت ضمن غطاء وزارة الاتصالات".

