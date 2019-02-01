الجنابي يطالب بالاسراع بحل مشكلة وانقاذ الجسر الانبوبي على نهر ديالى

الخليج 365/ بغدادطالب النائب زياد الجنابي، الجمعة، بالاسراع بحل مشكلة وانقاذ الجسر الانبوبي على نهر ديالى، داعيا الى تضافر الجهود لحل مشكلته.

وقال الجنابي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نطالب جميع الجهات ذات العلاقة للاسراع بحل مشكلة الجسر الانبوبي المقام على نهر ديالى".

واضاف الجنابي، انه "يجب تضافر الجهود بين وزارة الموارد المائية بصورة اساسية مع محافظة بغداد واسناد وزارة الاعمار والاسكان لانقاذ هذا الجسر لما له من اهمية كبرى بتخفيف الزخم المروري للآليات الكبيرة التي تستخدم هذا الجسر لدخول بغداد من المحافضات الجنوبية".



يشار الى ان جزءا من الجسر تعرض الى الانهيار بعد ارتفاع مناسيب المياه في نهر ديالى.