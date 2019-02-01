العشرات يتظاهرون قرب ديوان محافظة البصرة

تظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات، كما طالب بعضهم بجعل المحافظة اقليما.
وقال مراسل الخليج 365 في البصرة، إن العشرات تظاهروا أمام مقر ديوان المحافظة الجديد الواقع في منطقة المعقل للمطالبة بتوفير فرص عمل في مؤسسات القطاع العام، وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين طالبوا أيضاً، بتحقيق اصلاحات تشمل محاسبة مسؤولين متهمين بالفساد، مبينا أن بعض المشاركين في التظاهرة نادوا بجعل المحافظة اقليما.
يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية تظاهرات احتجاجية اسبوعية أكثرها حملت نفس المطالب، وبعضها تضمنت إضرام النار في اطارات سيارات وإغلاق شوارع بها.
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