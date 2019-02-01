محافظ بغداد يوجه بجرد الأراضي في العاصمة لتوزيعها للموظفين

الخليج 365/ بغدادوجه محافظ بغداد فلاح الجزائري، الجمعة، بجرد الأراضي في العاصمة ومعرفة جنسها من أجل توزيعها على موظفي المحافظة بعد استحصال الموافقات الرسمية.

وقال المكتب الإعلامي للجزائري، إن "محافظ بغداد فلاح الجزائري وجه بجرد الأراضي ومعرفة طبيعة جنسها وأخذ الموافقات الرسمية للمضي بتوزيعها على شريحة الموظفين في محافظة بغداد للاسهام بحل مشكلة السكن".

وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ذلك يتم وفق لجنة مركزية واستمارة تنافس وتفاضل بصدد إعدادها حال استحصال كافة الموافقات".



ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة حيث يبلغ عدد العراقيين بلا مساكن نحو مليوني شخص،، وتعتبر محافظات بغداد والبصرة ونينوى من أكثر المحافظات سكاناً في العراق.