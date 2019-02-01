مدير دفاع مدني البصرة: اخماد حريق المجمع التجاري دون اصابات

أعلن مدير الدفاع المدني في محافظة البصرة، الجمعة، اخماد حريق المجمع التجاري في المحافظة دون اصابات بشرية تذكر.
وقال العقيد الحقوقي تحسين علي الساري في حديث لـ الخليج 365 ، إن "فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الرابع المكون من المطاعم داخل مول تايمز سكوير في البصرة"، مشيرا الى أن "الفرق تجري الان عمليات التبريد".
وأوضح الساري أن "عمليات اخماده تمت دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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