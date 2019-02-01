مرجع ديني يحذر من محاولات السياسة الأمريكية لخدمة اسرائيل

الخليج 365/ بغداددعا المرجع الديني جواد الخالصي، الجمعة، إلى الاستمرار في تصعيد "النفير العام" لرفض الاحتلال ومحاولات عودته، محذراً من أي محاولة تسخرها السياسة الامريكية لخدمة "الكيان الصهيوني الارهابي".

وقال الخالصي، خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية ببغداد، "ندعو إلى الاستمرار في تصعيد النفير العام لرفض الاحتلال ومخططاته القديمة الجديدة ومحاولات عودته البغيضة والسعي إلى تطبيع الحالة كما يحاول أزلامه ومن خلال استعراض قواته البائس والمرعوب".



وتابع قائلا: "هذا النفير يجب أن يستمر في كل الأيام وخصوصاً في أيام الجمعة وخلال صلواتها المباركة وتحت توجيه خطبائها الواعين ومراجعها المجاهدين".

كما دعا "الدول الإسلامية إلى التوحد ورفض مخططات بناء محاور الفتنة والصراعات الداخلية"، فيما حذّر وأدان "اية محاولة تسخرها السياسة الأمريكية لخدمة الكيان الصهيوني الإرهابي".

وأشار إلى "فشل وتفكك دول محور عاصفة الحزم العدواني والتي لم تجنِ إلا الخيبة والخسران، وهذا ما ينبغي أن يفهمه المجتمعون في البحر الميت ليوقعوا مجبرين أو مختار ين على تنفيذ ما سُمي بـ (الناتو العربي) الذي يُراد منه خدمة الكيان الصهيوني واسياده الظالمين، وهو مشروع وُلد ميتاً ولا يمكن احياؤه بأي حال من الأحوال".

وأعلن أن "الدعم للدول التي ترفض الخضوع لهذه المخططات"، ودعاها إلى "تصحيح المواقف المرتبكة التي يستفيد منها أعداء الإسلام والأمة خصوصاً في العراق".

وإشار إلى "محاولات الإدارة الأمريكية الجائرة والمتخبطة في تغيير الحكم القانوني في فنزويلا ومخططاتها لمحاصرة دول أخرى مثل إيران أو تركيا حتى كوبا وكوريا"، معربا عن ادانته "لهذه المحاولات التي تتعارض مع تطلعات الشعوب وحرية اختيارها لقادتها".

