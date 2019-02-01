بالفيديو اكبر عملية تهريب لسعات الانترنت فصل جديد من فصول الفساد

تحوم الشبهات على عمل شركة سيمفوني ايرثلنك التي تسببت باكبر عملية تهريب لسعات الانترنت في فترات مضت، حيث واصلت مسلسل الفساد لتصل هذه المرة الى هدر كبير بالمال العام.

ارض خصبة للفساد هكذا تبدو ارض العراق التي تشهد اكبر ملفات الفساد على مستوى العالم، ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الى تحجيم الفساد بكل اشكاله وانواعه يظهر في الافق ملف جديد متعلق بشركة سيمفوني ايرثلنك الاماراتية الذي تسبب بهدر اكثر من عشرة مليارات دينار شهريا وباسناد من المتنفذين في هرم السلطة،



نواب وجهوا الاتهامات لهذه الشركة بعد ان جمعوا الادلة المؤكدة ضدها مبينين ان ملف الاتصالات بالتزامن مع تشريع قانون الموازنة العامة يشهد تناقصا ملحوظا بالايرادات المالية، وطالب العديد من النواب بتدخل الادعاء العام في التحقق من عقود الشركة العامة للاتصالات،

وكشف نواب عن انخفاض الايرادات المالية للشركة العامة للاتصالات الى احد عشر مليار دينار شهريا، مؤكدين ان الانخفاض جاء مع دخول عقد الشراكة مع شركة سيمفوني ايرثلنك حيز التنفيذ.

هذا الرقم المهول يدفع الى التساؤل من يقف وراء ملفات الفساد هذه وكيف تمكنت الشركة من اسكات الجهات الرقابية، واين دائرة المفتش العام وديوان الرقابة المالية من هذا الفساد، وكيف تمكنت الشركة من العبور من كل المصدات الواقفة للفساد.

هذه القضية دفعت لجنة الخدمات النيابية لمطالبة الادعاء العام بالتقصي عن عقد الشراكة بين الشركة العامة للانترنت وشركة سيمفوني والاسراع بالتثبت من الحقائق والوقوف على الشكاوى والدعاوى التي اعدتها اللجنة النيابية.

وفي فترات مضت تم الكشف عن اكبر عملية تهريب لسعات الانترنت بالعراق في عملية حساسة نفذتها هيأة النزاهة، وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات في محافظة كركوك وكان بطل العملية ايضا شركة سمفوني ايرثلنك التي اتهمت قبل هذا الوقت بالاخلال بامن البلاد حين نفذت عقد الكابل الضوئي لارتباطها بمرجعيات أجنبية.

هذا الملف قد لايختلف كثيرا عم ملفات اخرى اوصدت ابوابها من دون معرفة مصيرها، وهذا ما جعل العراق فريسة سهلة امام الفاسدين الذين باعوا واشتروا الضمائر باموالهم المنهوبة من خيرات هذا البلد.

