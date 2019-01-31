عضو بحزب البارزاني يدعو لعدم استغلال الاراضي العراقية للتصفيات بين القوى الاقليمية

الخليج 365/ بغداداكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الخميس، ان حزبه يدعم المطالبات بالحقوق المشروعة وتقرير المصير للشعب الكردي في المنطقة بالطرق السلمية، فيما دعا لابعاد العراق واقليم كردستان عن الصراعات الاقليمية او الدولية وان لايتم استغلال الاراضي العراقية للتصفيات بين القوى الاقليمية.

وقال شنكالي في حديث لـ الخليج 365، ان "الشعب الكردستاني ومنذ عشرات السنوات وهو يبحث عن حقوقه المشروعة في تقرير المصير والعيش بسلام في مناطقهم ومن بينهم الشعب الكردي في اقليم كردستان الذي ناضل لعقود ضد ظلم النظام البائد ودفع التضحيات لحين بزوخ نور الحرية والبدء بعملية سياسية ديمقراطية بالعراق الجديد"، مبينا ان "حكومات المنطقة عليها ان تستفيد من تجربة العراق في الانسجام الحاصل اليوم بين جميع المكونات والذهاب بسلام وتعاون وعدالة بين جميع المكونات دون تفريق بين مكون وآخر".



وأضاف شنكالي اننا، "ندعم مطالب الشعب الكردي في دول الجوار بالحصول على حقوقه في العيش الكريم كجزء من بلدانهم وان لايكونوا وقودا للحروب والصراعات الاقليمية"، مشددا على أن "ما نريده هو نشر السلام والمطالبة بالحقوق بالطرق السلمية بعيدا عن الفوضى او الصراعات المسلحة والقتال الدموي الذي سيكون الجميع خاسرا فيها".

واكد شنكالي على، "اهمية ابعاد العراق واقليم كردستان عن الصراعات الاقليمية او الدولية وان لايتم استغلال اراضينا للتصفيات بين القوى السياسية والعسكرية الاقليمية، وان يكون العراق محورا لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بالطرق السلمية والقانونية بما يضمن تحقيق العدالة ومنح جميع المكونات حقوقها دون تهميش لطرف".

