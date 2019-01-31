تحالف الفتح في كربلاء يؤيد اقالة الطريحي

الخليج 365/ بغداد
أعلن تحالف الفتح في كربلاء، الخميس، عن تأييده لقرار مجلس المحافظة باقالة المحافظ عقيل الطريحي.
وكان مجلس محافظة كربلاء صوت، في (8 كانون الثاني 2019) على اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه.
أعلن تحالف الفتح في كربلاء، الخميس، عن تأييده لقرار مجلس المحافظة باقالة المحافظ عقيل الطريحي.
وقال التحالف الفتح في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "اجتمع، اليوم، وصوت بالاجماع على تأييد قرار مجلس محافظة كربلاء باقالة المحافظ عقيل الطريحي".
وكان مجلس محافظة كربلاء صوت، في (8 كانون الثاني 2019) على اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه.
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