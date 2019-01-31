عبد المهدي يوجه بحماية المواطنين من السيول وتأمين مخيمات النازحين

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بإستمرار المتابعات الميدانية في جميع المحافظات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين من مخاطر السيول وتأمين مخيمات النازحين.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية، لبحث الاجراءات الاستباقية لمواجهة الامطار والسيول والاستعدادات المتخذة في جميع المحافظات ومخاطرها المحتملة، الى جانب بحث واقع الخزين المائي ومناسيب المياه في الانهر والاهوار والسدود".
واضاف المكتب، أن "عبد المهدي وجه بإستمرار المتابعات الميدانية في جميع المحافظات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين من مخاطر السيول وتأمين مخيمات النازحين، الى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الخزين المائي ومتابعة سلامة السدود والجسور وضرورة استمرار اعمال الصيانة والتأهيل".
وتابع المكتب، أنه "صدر عن اجتماع خلية ادارة الازمات المدنية التوصيات اللازمة حول كل محافظة وعن سير اعمال لجان المتابعة وفرق الدفاع المدني، والملاحظات والاحتياجات اللازمة".
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